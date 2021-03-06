مقطع يوثق لحظة استهداف التحالف تجهيز الحوثيين طائرة مفخخة لإطلاقها تجاه المملكة

وثق تحالف دعم الشرعية في اليمن، لحظة استهداف دقيق ومباشر لتجهيز إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاه المملكة، وقصف عناصر حوثية.

وأظهر المقطع الذي نشرته قناة الإخبارية، ارتداء عناصر الميليشيات الحوثية ملابس مدنية ونقل الطائرة عبر مركبات مدنية.

وكان المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، قال في بيان سابق الجمعة، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه ست طائرات بدون طيار صباح ومساء اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الإرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، وتمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.