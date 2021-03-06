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بالفيديو.. خطابة تؤكد: "كبار السن الأكثر إقبالًا على المسيار"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قامت الإعلامية أودي الزبن، بإجراء مكالمة هاتفية مع خطابة تدعى " أم عبدالله "،موجهة لها عدة أسئلة على أنها تبحث عن عريس، لتكشف أسرار عالم الخطابات.

واستفسرت الزبن عن الأسعار لتجيبها الخطابة بقولها: " المتزوج أخذ منه 5000 ريال، والشباب أخذ منهم 3000 ريال، والبنت 3000 ريال ".

ووجهت الزبن سؤالا لام عبدالله قائلة: " هل يطلبوا منك زواج مسيار ولا ما يطلبوا؟"، فردت قائلة: "يطلبوا مسيارًا مني، وأكثر الطلبات على المسيار، ويتراوح سنهم ما بين 55، 65، 42 عامًا، ما في صغار يبغون زواج مسيار".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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