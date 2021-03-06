شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطابة تؤكد: "كبار السن الأكثر إقبالًا على المسيار" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قامت الإعلامية أودي الزبن، بإجراء مكالمة هاتفية مع خطابة تدعى " أم عبدالله "،موجهة لها عدة أسئلة على أنها تبحث عن عريس، لتكشف أسرار عالم الخطابات.

واستفسرت الزبن عن الأسعار لتجيبها الخطابة بقولها: " المتزوج أخذ منه 5000 ريال، والشباب أخذ منهم 3000 ريال، والبنت 3000 ريال ".

ووجهت الزبن سؤالا لام عبدالله قائلة: " هل يطلبوا منك زواج مسيار ولا ما يطلبوا؟"، فردت قائلة: "يطلبوا مسيارًا مني، وأكثر الطلبات على المسيار، ويتراوح سنهم ما بين 55، 65، 42 عامًا، ما في صغار يبغون زواج مسيار".