شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "مدرستي" ترصد لصًا حاول اقتحام منزل طالبة بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

تمكنت معلمة من إنقاذ إحدى طالباتها بالمرحلة الابتدائية بحائل، من محاولة لص اقتحام منزلها أثناء تلقيها الدروس عبر منصة " مدرستي ".

ولاحظت المعلمة من الكاميرا التي فتحتها الطالبة أثناء تلقي الدروس، لصًا يحاول فتح نافذة منزل الطفلة، مستغلًا غياب والدتها وبيده "سكين ".

وأظهر المقطع صراخ الطالبة فيما تقول لها المعلمة: " افتحي الكاميرا يا رهف، وجهيها على اللص "، محاولة إنقاذها بإرسال والدة إحدى الطالبات لمنزلها.

وذهبت والدة زميلة رهف بالفعل للمنزل لإنقاذها محاولة تهدئتها بعد الموقف الذي تعرضت له.