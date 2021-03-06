شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الخطابة أم سعود تكشف موقفها من زواج "المسفار" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكدت الخطابة أم سعود، رفضها لزواج " المسفار "، موضحة أنه يعتبر كزواج المتعة و " حرام ".

وقالت أم سعود: " أرفض زواج المسفار لأنه مش زواج، يعتبر مثل زواج المتعة مدته يومين أو ثلاثة، وهذا أصلاً حرام اللي يمشي فيه " .

وأشارت إلى أنها قامت بتزويج العديد من المشاهير، قائلة: " زوّجت مشاهير من السعودية والإمارات و الكويت ".

وعن شرط إخبار الزوج لزوجته بأنه يريد الزواج عليها، قالت: " هالشئ يعمر ولا يدمر، الرجل مفروض يشاور حرمته يقولها من باب الاحترام يا بنت الحلال أنا عندي نقص شوي بيني وبينك أنا أبغي أتزوج ترضين ولا لا إذا قالت لا كان بها وشال فكرة الزواج من رأسه " .