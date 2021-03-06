أمانة الرياض: 9 آلاف و623 مطعمًا ومقهى تُعاوِد الأحد استقبال زبائنها

أعلنت أمانة منطقة الرياض، الجمعة، أن 9 آلاف و623 مطعمًا ومقهى تُعاوِد استقبال المواطنين والمقيمين، بدءًا من يوم الأحد المقبل.

وأكدت أمانة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ضرورة التقيُّد بالتدابير الوقائية حفاظًا على سلامة الجميع.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية، الجمعة، عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها والصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها؛ وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ/7 مارس 2021م، باستثناء الإجراءات التالية:

– استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافةً: ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمهما؛ وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض؛ وذلك حتى إشعار آخر.

– بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصًا.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافةً؛ وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، ولحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

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