رياضي / الأهلي يهزم الزمالك في قمة كرة السلة



القاهرة 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

حقق الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي فوزا مثيرا على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة (112-106) في المباراة التي جمعتهما، أمس، بصالة الأمير عبدالله الفيصل بالنادي الأهلي، في الجولة الرابعة لمرحلة الترتيب في بطولة الدوري.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بنتيجة (95-95) ليتم اللجوء لوقت إضافي مدته خمس دقائق، وتقدم الأهلي في النتيجة (112-105) وحصل الزمالك على رميتين حرتين عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة سجل منهما واحدة، لتنتهي المباراة بانتصار الفريق الأحمر بنتيجة (112-106).

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03:16ت م

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