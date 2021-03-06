

القاهرة 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

سجلت مصر 579 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد ووفاة 45 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر بلغ 185334 من ضمنهم 143143 حالة تم شفاؤها، و 10916 حالة وفاة.

//انتهى//

03:08ت م

0016





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 45 وفاة و 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.