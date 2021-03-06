السعودية اليوم / البرازيل تسجل 75495 إصابة جديدة بكورونا و1800 وفاة



برازيليا 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إنها سجلت 1800 وفاة جديدة بسبب فيروس

ووفقا لبيانات الوزارة فقد تم تسجيل نحو 10.9 ملايين إصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 262770.

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03:04ت م

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برازيليا 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة إنها سجلت 1800 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا و75495 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووفقا لبيانات الوزارة فقد تم تسجيل نحو 10.9 ملايين إصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 262770.// انتهى //03:04ت م0015

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