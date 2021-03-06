ثقافي / مركز الإيسيسكو التربوي في تشاد يستضيف دورتين تدريبيتين في مجال تطوير التعليم العربي



الرباط 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

يستضيف مركز الإيسيسكو التربوي الإقليمي بجمهورية تشاد أمس بالتعاون مع المركز الدولي لتكوين المكوّنين والتجديد البيداغوجي بتونس، دورتين تدريبيتين افتراضيتين تستمران على مدى 6 أيام، في إطار مشروع تبادل الخبرات بين جمهورية تشاد والبنك الإسلامي للتنمية والجمهورية التونسية، حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعليم اللغة العربية.

ويحضر هذه الدورة 15 إطارا تربويا متخصصا في تدريس اللغة العربية، يتدرّبون خلالها على استخدام واستثمار عدد من التطبيقات التكنولوجية والبرامج الرقمية التعليمية لتحسين جودة الأداء التربوي في تعليم مواد اللغة العربية في المؤسسات التعليمية التشادية، مثل طرق معالجة النصوص والصور والفيديوهات وأساليب توظيفها في الدرس اللغوي.

ويهدف هذا التدريب إلى تطوير الكفايات المهنية لمدرسي اللغة العربية من خلال إكسابهم مهارات استخدام البرامج الرقمية التربوية خاصة فيما يتعلق بالصياغة العلمية والموضوعية لأسئلة الامتحانات وتمارين التقويم، وكذا تمكين الأطر التشادية المشاركة من الأدوات المنهجية والمعرفية التي تساعدهم على القيام بمراجعة علمية رصينة لبرامج إعداد معلمي التعليم العربي في الكليات والمعاهد العليا التشادية.

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