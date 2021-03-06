ثقافي / الإيسيسكو والغابون تبحثان تعزيز التعاون في مجال تدريب مدرسي اللغة العربية



الرباط 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

عقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) أمس، اجتماعا افتراضيا تنسيقيا مع وزارة التربية الوطنية في الغابون، لبحث آفاق التعاون في مجال تدريب مدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها في الغابون.

وقد مثل الإيسيسكو في هذا الاجتماع، كل من رئيس مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها الدكتور مجدي حاج إبراهيم، والخبير في المركز الدكتور يوسف إسماعيلي، فيما مثل وزارة التربية الوطنية في جمهورية الغابون المفتش العام لتدريس اللغات في الوزارة نجيما ندونغ.

وخلال الاجتماع، استعرض المسؤول الغابوني الصعوبات والتحديات التي تواجه مدرسي اللغة العربية في بلاده، والحاجة الملحة لتحسين أداء المدرسين والرفع من كفاءاتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

من جانبهما، تحدث ممثلا الإيسيسكو عن دور مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها في توفير المشورة الفنية والخدمات التربوية التأهيلية المتخصصة لفائدة المؤسسات والأفراد، معبرين عن دعمهما لتطوير المرجعيات والمناهج والطرائق والوسائل التعليمية وتشجيع استخدام التكنولوجيا والوسائط المتخصصة.

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