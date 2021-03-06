السعودية اليوم / تونس تخفف إجراءات الحجر الصحي



تونس 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

أعلنت السلطات التونسية تخفيف إجراءات الحجر الصحي بسبب وباء

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية تقليص ساعات الحجر الصحي بداية من الثامن من مارس الحالي، إلى جانب إلغاء قرار منع التنقل بين المحافظات وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتمديد عمل المقاهي والمطاعم إلى الساعة الثامنة مساء.

// انتهى //

02:21ت م

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تونس 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واسأعلنت السلطات التونسية تخفيف إجراءات الحجر الصحي بسبب وباء كورونا ، بعد تسجيل تراجع في عدد الإصابات اليومية.وأوضحت الناطقة باسم وزارة الصحة نصاف بن علية تقليص ساعات الحجر الصحي بداية من الثامن من مارس الحالي، إلى جانب إلغاء قرار منع التنقل بين المحافظات وتعويضه بغلق المناطق التي تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتمديد عمل المقاهي والمطاعم إلى الساعة الثامنة مساء.// انتهى //02:21ت م0011

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