سياسي / ساحل العاج تشهد انتخابات برلمانية اليوم



أبيدجان 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

يتوجه الناخبون العاجيون يوم السبت إلى صناديق الاقتراع لاختيار 255 نائبًا في البرلمان.

وأفادت لجنة الانتخابات المستقلة في بيان لها أمس أن الحملة الدعائية للانتخابات سارت في أجواء هادئة وإيجابية عمومًا.

وكانت رئاسة الوزراء العاجية قد أكدت في وقت سابق أن جميع أحزاب المعارضة في ساحل العاج أعلنت مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقررة اليوم.

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