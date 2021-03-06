رياضي / نخبة الفرسان الدوليين في تحدي ختام بطولة كأس المرتجز لقفز الحواجز



الرياض 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

تختتم اليوم بطولة كأس المرتجز لقفز الحواجز، والتي انطلقت أمس الأول بمشاركة أكثر من ٢٠٠ فارس وفارسة على مضمار مركز المرتجز للفروسية في محافظة ملهم شمال مدينة الرياض.

ويشهد اليوم الختامي للبطولة إقامة أشواط "رمكة" للخيول الصغيرة، ونهائي المستوى الصغير ونهائي المستوى المتوسط، ونهائي الجائزة الكبرى على كأس المرتجز للفروسية، المكون من جولتين ويشارك فيه أكثر من ٣٠ فارساً دولياً.

وشهدت منافسات اليوم، إقامة أشواط "رمكة" للخيول الصغيرة، وشوط فرسان المستقبل بمشاركة ٢٥ فارساً وفارسة تحت الـ ١٤ عاماً، نجح من بينهم ٦ فارسات و٤ فرسان في تخطي خط النهاية بدون أخطاء، وفي شوط الفرسان المبتدئين الذي شارك فيه ٣٥ فارساً وفارسة، تجاوز ١١ مشاركاً، منهم الشوط بدون أخطاء، أما شوط المستوى المتوسط والذي شهد مشاركة ٧٠ فارساً وفارسة من الفرسان المحترفين على حواجز ١٢٥ سم، فاز به الفارس عبدالله أبوبكر، وجاء في المركز الثاني الفارس علي المقعدي، وحل في المركز الثالث الفارس ناصر البقمي.

وكان الفارس بندر بن محفظ قد أحرز لقب المستوى الكبير في شوط السرعة من اليوم الأول، بعد أنهى جولته بدون أخطاء، متفوقاً بالزمن، تلاه في المركز الثاني الفارس بدر الفرد، وجاء ثالثاً الفارس عبدالرحمن الراجحي.

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