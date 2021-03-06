شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات بـ«كورونا» بين المبتعثين من ذوي الإعاقة في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف اللقاء التعريفي، الذي نظمته الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بعمان، عبر الاتصال المرئي، بحضور الملحق الثقافي د. عيسى الرميح، ومديري الإدارات، بالإضافة إلى أولياء أمور طلبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، توضيح دور الملحقية في الإشراف على المؤسسات التعليمية لرعاية وتعليم وتأهيل الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة، وطمأنة أولياء الأمور حول الحالة الصحية لأبنائهم في ظل جائحة «كورونا»، مؤكدةً أن الجميع بصحة وعافية، وأنه لا يوجد أي إصابات في الفترة الحالية.

تسهيل المصاعب

وفي بداية اللقاء، قدم الملحق الثقافي د. عيسى الرميح، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المقدم؛ لتسهيل كل المصاعب، وتطوير منظومة التعليم لأبنائنا الطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة.

متابعة مستمرة

وأكد توجيه وزير التعليم لتقديم الدعم والمساندة والرعاية للطلبة المبتعثين بشكل عام وذوي الإعاقة بشكل خاص، ومتابعة مستمرة من النائب العام للجامعات والبحث والابتكار، مبينًا حرص سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري على تقديم الرعاية المستمرة لهذه الفئة الغالية.

دليل إرشادي

وأضاف الرميح: إن الملحقية الثقافية، تسعى من خلال جهود إدارة الشؤون الاجتماعية والنفسية وذوي الإعاقة؛ لتطوير منظومة التعليم للطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إطلاق دليل إرشادي للتوعية بأدوار ومسؤوليات أولياء الأمور تجاه أبنائهم من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لأتمتة البرامج والخطط والخدمات التفاعلية للطلبة المبتعثين من ذوي الإعاقة، بما يسهل عملية المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، مع تخصيص ضابط اتصال للتواصل الفوري مع أولياء أمور الطلبة.

ملاحظات واستفسارات

وفي نهاية اللقاء، استمع إلى الملاحظات والاستفسارات التي تم طرحها من قبل أولياء الأمور، وتمت الإجابة عنها من قبل موظفي الملحقية المختصين.

وشكر الرميح مديري الإدارات على ما يقدمونه من جهود، انعكست على جودة العمل، والتكامل بين الملحقية الثقافية والمؤسسات التعليمية، التي تحتضن أبناءنا من ذوي الإعاقة.