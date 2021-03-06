شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير سياسات القبول والتسجيل بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف جامعة نجران ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل الأربعاء القادم، اللقاء الافتراضي لعمداء القبول والتسجيل الـ 25 لجامعات المملكة.

ويستهدف اللقاء الذي يُنظم -عن بُعد- تطوير العمل لدى عمادات القبول والتسجيل، وتبادل الخبرات العملية لتقديم أفضل الخدمات، وضمان جودة المخرجات، وتعزيز التعاون بين الجامعات، ومناقشة أحدث المستجدات في أنظمة القبول.

وأكد رئيس جامعة نجران د. فلاح السبيعي دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- للتعليم واستمراريته، كونه المحرك الأساسي لرؤية المملكة 2030، الهادفة إلى بناء الإنسان من خلال جودة التعليم ليسهم في بناء الوطن.

وشدد على أهمية اجتماع عمداء القبول والتسجيل، لتطوير سياسات القبول وأنظمة التسجيل بالجامعات ومواكبة التحول لنظام الجامعات الجديد، وتعزيز عمل العمادات؛ لتجويد إجراءات القبول وتحقيق الأهداف المرجوة.