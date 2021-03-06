شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 4300 مريض بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقدم المركز خدماته العلاجية خلال الفترة من 11 إلى 17 فبراير 2021م، لـ 4368 فردًا، منهم 876 فردًا في قسم التسجيل والفرز، و23 شخصا في قسم الملاحظة، وعيادة التنويم 11 مستفيدًا، وصُرفت الأدوية لـ 904 أشخاص.

وراجع قسم المختبر 448 شخصاً، وقسم المصابين بالأوبئة 876 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 812 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 12 مستفيدًا، فيما نفذت 6 أنشطة للتخلص من النفايات، ووزعت الناموسيات على 400 شخص.