شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تطلق المرحلة الثانية للقاحات الفيروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت المرحلة الثانية من حملة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية؛ لتقديم لقاحات فيروس كورونا «كوفيد-19» لمنسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية، من مدنيين وعسكريين في منطقتي الرياض والشرقية، بإشراف فرق طبية من الخدمات الطبية ومستشفيات قوى الأمن، وذلك ضمن جهود الوزارة في التصدي لجائحة كورونا.

وتضمنت الحملة افتتاح مركزٍ خاص للقاحات في المدينة الطبية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في «صلبوخ»، مجهز بعيادات خاصة وكوادر متخصصة ومدربة، ويمكن للراغبين في الاستفادة من خدمات المركز حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».

ودشنت الخدمات الطبية مركز لقاحات فيروس كورونا «كوفيد-19» في المدينة الطبية لقوى الأمن في الخبر، وسيقدم خدماته لمنسوبي قطاعات الوزارة هناك من مدنيين وعسكرين وذويهم.