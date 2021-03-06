شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات جسيمة تغلق مستشفى خاصا 60 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت لجنة مخالفات المنشآت الصحية الخاصة بصحة مكة المكرمة، مستشفى خاصًا مدة 60 يومًا؛ لوجود عدد من المخالفات الجسيمة، التي تم ضبطتها خلال الجولة.

وقال المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد العتيبي، إن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة د.وائل مطير، صادق على قرار اللجنة المختصة في مخالفات المنشآت الصحية الخاصة، والقاضي بإغلاق مستشفى خاص بمكة؛ لوجود مخالفات جسيمة، تمس صحة وسلامة قاطني البلد الحرام، منها مخالفة ترخيص الدفاع المدني، ووسائل السلامة بالمنشأة، التي يعاقب عليها النظام المادة 21 بالإغلاق، وتكفل المنشأة الصحية المغلقة بنقل المرضى المنومين إلى مؤسسات صحية أخرى، بالإضافة إلى عمل بعض الأطباء والطبيبات بدون تراخيص مزاولة المهنة، وعدم وجود أطباء استشاريين في أفسام الباطنة، النساء والولادة، الجراحة، الأطفال.

ووجه مساعد المدير العام للالتزام د.حاتم خوقير، لجنة معتمدة؛ لتنفيذ القرار في حينه، وتم إغلاق المستشفى تنفيذا للقرار.