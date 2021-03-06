شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 16 منشأة مخالفة.. و32 بلاغا لـ«940» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 16 منشأة تجارية مخالفة، ورصدت 27 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا»، وذلك في 1196 جولة رقابية نفذتها الأمانة، يوم أمس الأول، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

واستقبلت الأمانة عبر مركز البلاغات «940»، 32 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق «توكلنا» في والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا. ودعَت الأمانة المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات «940)»؛ للحد من انتشار الجائحة.