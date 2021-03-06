شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح «كوفيد19-» منزليا في كل المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، تدشين خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم، من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، والحد من انتشار فيروس «كورونا».

وسجّلت الصحة 384 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجّلت تعافي 309 حالات، وبلغ عدد الحالات النشطة 2651، منها 509 حالات حرجة.

وبيَّنت الإحصائية اليومية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 379092 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 369922 حالة، وتم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6519 حالة، مشيرةً إلى إجراء 52737 فحصًا مخبريًا. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».