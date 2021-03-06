شكرا لقرائتكم خبر عن 11 زيارة ترصد 12 مخالفة وإنذارا ببقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية بقيق، 6 محلات مخالفة، وأنذرت 6 محلات، وذلك في 11 زيارة، فيما بلغت كمية المواد التي تمت مصادرتها 3 كيلو جرامات.

جاء ذلك ضمن جولات البلدية المتواصلة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجدّ، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الوقائية والاحترازية، حيث نفذت جولات ميدانية على المحلات التجارية والغذائية.

كانت البلدية قد طالبت المواطنين والمقيمين بالحرص على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وعند الخروج من المنزل، وعند التجمع مع الأشخاص الذين لا تعيش معهم، وكذلك في أماكن التسوق، وفي المطاعم والمقاهي.

وشددت على ضرورة الحرص على ارتداء الكمامات، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على الصحة العامة.