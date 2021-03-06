شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة تعقيم وتطهير «المسلخ» في عريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على المسلخ؛ لمتابعة عملية الذبح والتعقيم والتطهير والغسيل، وذلك ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ لمكافحة انتشار فيروس « كورونا »، حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

وواصلت بلدية عريعرة، جولاتها الرقابية المسائية على المحلات؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».

ونفذت البلدية جولات على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، ما أسفر عن رصد عدة مخالفات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وأشارت البلدية إلى استمرار تكثيف أعمال الإصحاح البيئي، عبر رش وتعقيم الأحياء السكنية؛ للتصدي لانتشار فيروس «كورونا»، مؤكدةً تواصل الجولات الرقابية على ورش الحدادة؛ لمتابعة العرض خارج المحلات، وعدم تراكم النفايات.