حملة للتعريف بـ«العيادات الافتراضية»

وتأتي هذه الحملات التوعوية والتثقيفية والوقائية امتدادًا لجهود صحة حفر الباطن منذ بدء جائحة كورونا؛ لتوعية جميع أفراد المجتمع.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية