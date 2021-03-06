شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتعريف بـ«العيادات الافتراضية» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذ مستشفى القيصومة العام، حملة توعوية؛ للتعريف بالعيادات الافتراضية في بلدية القيصومة، اشتملت على التعريف بالتسجيل لأخذ لقاح فيروس «كورونا»، والتعريف بالعيادات عن بعد، والتي تقوم بإيصال المريض بالطبيب؛ لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة «عن بُعد»، والتي تستهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية، بالإضافة إلى حملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولصق المنشورات على مداخل ومخارج المحلات التجارية والأسواق.
وتأتي هذه الحملات التوعوية والتثقيفية والوقائية امتدادًا لجهود صحة حفر الباطن منذ بدء جائحة كورونا؛ لتوعية جميع أفراد المجتمع.