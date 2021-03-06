شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أغذية مجهولة المصدر بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، وتيرة أعمالها الرقابية على المنشآت الغذائية، ما أسفر عن رصد عدد من المخالفات، منها تدني مستوى النظافة، وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية، وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، وعليه تم إتلاف المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وواصلت بلدية الظهران جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.