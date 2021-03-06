قرار سعودي هام بشأن العمل بـ “التدابير الاحترازية” المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة الترفيهية

نقلًا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية الذي صرح بأنه تقرر عدم تمديد العمل بـ التدابير الاحترازية المعمول بها لمنع انتشار وباء كورونا، والمتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، ووفقًا للمصدر يشمل القرار الأماكن الخاصة بالألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق، ونحوها وصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وسيتم بدء العمل بالقرار الجديد اعتبارًا من يوم الأحد 23 رجب 1442هـ الموافق 7 مارس 2021م.

التدابير الاحترازية

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التدابير الاحترازية المستثناة من عدم تمديد العمل بها

ويُذكر أن المملكة قررت في فبراير الماضي تطبيق عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي وانتشار جائحة كورونا العالمية، وقد استُثني من قرار عدم تمديد العمل ببعض الإجراءات اعتبارًا من الأحد 7 مارس، خيث سيستمر العمل ببعض الإجراءات الاحترازية ومن بينها :

استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، بما فيها حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، أو في الاستراحات، والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

الإبقاء على الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً.

التشديد على إلتزام الجميع بـ التدابير الاحترازية

وكان المصدر شدد على أهمية وضرورة الالتزام من قبل الجميع بتلك الإجراءات المستثناة من عدم تمديد العمل بها للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع ، بما فيها: