شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت تنوي حضور الجنائز.. التزم بهذه البروتوكولات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم (السبت)، بروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها، تزامناً مع قرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة في مواجهة فايروس كورونا المستجد، والذي يبدأ العمل به اعتباراً من الأحد القادم.

وشددت الوزارة على ضرورة ارتداء الكمامات للحضور والعاملين طوال الوقت، وتطهير أبوب المقبرة قبل وبعد الانتهاء من الدفن، تطهير الأيدي بشكل دوري لمدة لا تقل عن 20 ثانية بمطهر معتمد، وغسل المسؤولين عن عملية الحفر والغسيل والدفن أيديهم بالماء والصابون.

وأكدت الوزارة على أهمية تطهير الأدوات المستخدمة للحفر والدفن قبل وبعد الانتهاء من دفن الموتى، وتقليص عدد الأشخاص المسؤولين عن الحفر إلى شخصين، وتحديد عدد المسؤولين عن عملية حمل الجنازة من 4 – 8 أشخاص على أن يكونوا من عائلة واحدة، وتخصيص شخصين إلى 4 لعملية وضع الميت في القبر وعملية الدفن.

وفيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، طالبت الوزارة بمنع التزاحم عند تشييع الميت، وتقليص الحضور للجنازة إلى 50 شخصا فقط، ومنع التزاحم عند القبر لغير المسؤولين عن عملية الدفن.

وشددت أيضاً على منع المصافحة ولمس أقارب المتوفى عند تقديم واجب العزاء، وكذلك منع تشارك معدات الحفر والدفن، وتقليص عدد المسؤولين عن عملية حمل الجنازة وعملية الدفن إلى أقل عدد.

فضلاً عن ذلك، يتم توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وتجهيز أماكن للصلاة على الجنائز داخل المقبرة لتطبيق التباعد أثناء الصلاة، وتفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر في المقبرة.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى ضرورة منع إدارة المقبرة فتح قبرين أو أكثر في الوقت الواحد، وتكليف فرق رقابية للتأكد من الالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.