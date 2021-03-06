شكرا لمتابعة خبر عن التجارة توضح مدى إمكانية إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة التجارة أنه لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري، حيث يجب أن تتبع الأنشطة المقيدة في السجل لنشاط فرعي واحد بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الجديد.

وأوضحت وزارة التجارة أنه يمكن إصدار سجل تجاري فرعي بالنشاط الآخر.

وأشارت التجارة إلى أنه يمكن أن يقوم أي شخص بتجديد أي سجل تجاري خاص به بطريقة إلكترونية من خلال الدخول لموقع الخدمة الإلكتروني .