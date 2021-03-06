شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الحبيب: هوس "نتف الشعر" اضطراب نفسي وله مراحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، هوس "نتف الشعر" اضطراب نفسي وله عدة مراحله، منها الشعور بالذنب بعد النتف، أو الرغبة الشديدة في النتف، أو الشعور بحالة من الانتشاء أثناء النتف.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن بعض المصابين لا يحتاجون علاج، وبعضهم يحتاج علاج دوائي، والبعض الآخر يحتاج لعلاج جراحي.

ولفت إلى أن الحالات المرضية الشديدة في هذه الحالة تضر بالجسم، وتصل أحيانا للتدخل الجراحي وجلسات العيادات النفسية.