أهم البروتوكلات الوقائية التي ستطبق اعتباراً من الأحد

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بعد قرار وزارة الداخلية بعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد ٧ مارس ٢٠٢١ أصدرت الشؤون البلدية والقروية والإسكان أهم البروتوكولات لتطبيقها في الأنشطة التجارية للتعامل مع العملاء للوقاية من كورونا وهي كالتالي :- ١-بروتوكولات التعامل مع العملاء في المطاعم والمقاهي ‏‎٢- بروتوكولات صوالين التزيين النسائي ‏‎٣-بروتوكولات في محلات الحلاقة ‏‎٤- الإجراءات الوقائية من فيروس ‎#كورونا في أسواق النفع العام ‏‎٥- لإجراءات الوقائية الواجب إتباعها خلال تشييع الجنائز والصلاة عليها ‏‎٦- استمرار إيقاف كافة المناسبات والحفلات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ‎#كورونا





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