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أهم البروتوكلات الوقائية التي ستطبق اعتباراً من الأحد

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بعد قرار وزارة الداخلية بعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية اعتباراً من الأحد ٧ مارس ٢٠٢١ أصدرت الشؤون البلدية والقروية والإسكان أهم البروتوكولات لتطبيقها في الأنشطة التجارية للتعامل مع العملاء للوقاية من وهي كالتالي :-

١-بروتوكولات التعامل مع العملاء في المطاعم والمقاهي

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‏‎٢- بروتوكولات صوالين التزيين النسائي

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‏‎٣-بروتوكولات في محلات الحلاقة

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‏‎٤- الإجراءات الوقائية من فيروس ‎#كورونا في أسواق النفع العام

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‏‎٥- لإجراءات الوقائية الواجب إتباعها خلال تشييع الجنائز والصلاة عليها

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‏‎٦- استمرار إيقاف كافة المناسبات والحفلات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس ‎#كورونا6acd7c5279.jpg


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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