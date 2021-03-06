«الأمن البيئي» تكشف تفاصيل مقطع صيد الظبي المتداول

صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه عدد من الأشخاص يقومون بمطاردة واصطياد أحد ظباء الريم، فإن المقطع يعود إلى عام 2017م، خارج المملكة.

وشدد المالكي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تطبيق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية على المخالفين، وتتابع ما يُنشَر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات لنظام البيئة، موضحًا أن عقوبة صيد ظبي الريم في المملكة للمرة الأولى تبلغ 25 ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، فقد نص نظام البيئة على تغليظ العقوبة، بحيث تصل إلى السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة مالية تصل إلى (30) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة المضبوطات والمركبة المستخدمة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) و(999) في جميع مناطق المملكة، ورقم الطوارئ (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.