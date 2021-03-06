رئيس هيئة النقل يكشف إمكانية إقامة مشاريع جنوب المملكة

رد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط لإقامة مشاريع نقل في جنوب المملكة.

وأوضح الرميح، خلال لقائه في برنامج «بودكاست سقراط»، أن الخطة العامة للسكك الحديدية تتضمن خطًّا من جازان يمر بكل المنطقة الجنوبية حتى يصل إلى جدة.

ونفى الرميح أن تكون الطبيعة الجبلية للمنطقة الجنوبية هي العائق أمام مشاريع النقل، مشيرًا إلى أن الأمر يخضع لخطة تنفيذ وأولويات مدى جدوى المشاريع.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي لا مشاريع في المملكة تتم بناءً على رغبة، بل ترتكز إلى قناعة؛ فالخطة العامة للسكك الحديدية تتضمن فعليًّا مشاريع للمنطقة الجنوبية.