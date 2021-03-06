الوادعي يقعد لقاء مع المبتعثين في ألمانيا

‏عقد الملحق الثقافي السعودي في ألمانيا الدكتور مالك الوادعي لقاءً مفتوحاً عن بعد مع المبتعثين في عدد من التخصصات الإنسانية الدارسين بالجمهورية الالمانية الاتحادية، حيث أعرب الدكتور الوادعي للمبتعثين عن سعادته بهذا اللقاء والذي يعتبر الأول، وحثهم على بذل الجهد.



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