آثار تاريخية لحدود الحرم المكي بالعابدية

رصدت «دوت الخليج» خلال جولة ميدانية عددا من الآثار المبنية بالصخور القديمة الكائنة غرب مستشفى جامعة أم القرى، وعلى امتداد الطريق المؤدي إلى حي الحسينية، حيث أوضح مدير مركز تاريخ مكة المكرمة الدكتور فواز الدهاس لـ«دوت الخليج» أن هذه الآثار هي قصر الشريف سرور بن مساعد وبجوار القصر قنطرة عين العابدية، مشيرا إلى أن هذه الآثار من قام بتصويرها في وقت سابق الدكتور ناصر الحارثي ومن قام بشرحها وإيضاحها هو أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية الدكتور سليمان صالح كمال، موضحا أن هذه الآثار الكائنة في الصور أجراها الشريف غالب بن مساعد آل زيد من عرفة من مجرى «دبل» عين زبيدة، مرورا بالعابدية إلى مزارعه بالحسينية بجوار مسجد الشيخ ابن عثيمين، وبعضها أعلام الحرم المكي ومازالت موجودة في الوقت الراهن، في حين أزيلت هذه القنطرة لصالح الدائري الخامس.

وقال الدهاس: «إن مكة المكرمة معين لا ينضب للآثار التاريخية التي تعتبر سجلا تاريخيا غير مقروء، بداية من سكنى إسماعيل عليه السلام وحتى العصر السعودي الزاهر، وإننا لفي أمس الحاجة أن تتضافر الجهود في عملية حصرية لهذه الآثار تبعا للعصور الإسلامية التي تنتمي لها في تشكيل موسوعة تاريخية لمكة المكرمة».