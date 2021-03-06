السعودية اليوم / منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يختتم أعماله في نسخته الثانية



القاهرة 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

اختتم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فعاليات نسخته الثانية - التي عقدت افتراضيًا على مدى 5 أيام أمس لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من دول أفريقيا، ومن منظمات دولية وإقليمية والشركاء الدوليين ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني.

وأعلن المدير التنفيذي للمنتدى السفير أحمد عبد اللطيف - خلال الجلسة الختامية - توصيات المنتدى التي تضمنت من بينها ضرورة التغلب على الآثار السلبية لجائحة

وقال إن التوصيات شملت حث المجتمع الدولي لإلغاء الديون، وتمديد خدمات دفع الدين والإسراع لتعزيز التعاون في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز الإسهام في الاستثمار والتصنيع في القارة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والرقمنة، بما يؤكد بناء مركز متكامل بين العمل والسلام للتصدي للتحديات.

وأضاف أنه بالنسبة لإعادة البناء فإن توصيات المنتدى أكدت ضرورة وضع سياسات مالية، وتنويع مصادر التمويل وإعطاء أولوية لإعادة الإعمار، وتوفير احتياجات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن لتحقيق طفرات في مبادرة إسكات البنادق.

//انتهى//

00:51ت م

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القاهرة 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واساختتم منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فعاليات نسخته الثانية - التي عقدت افتراضيًا على مدى 5 أيام أمس لمناقشة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من دول أفريقيا، ومن منظمات دولية وإقليمية والشركاء الدوليين ومراكز الأبحاث والمجتمع المدني.وأعلن المدير التنفيذي للمنتدى السفير أحمد عبد اللطيف - خلال الجلسة الختامية - توصيات المنتدى التي تضمنت من بينها ضرورة التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا ، عن طريق تعزيز القدرات الدوائية، وإمكانية توزيع اللقاحات عبر أنحاء القارة وتعزيز المراكز الأفريقية للسيطرة والتحكم.وقال إن التوصيات شملت حث المجتمع الدولي لإلغاء الديون، وتمديد خدمات دفع الدين والإسراع لتعزيز التعاون في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز الإسهام في الاستثمار والتصنيع في القارة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والرقمنة، بما يؤكد بناء مركز متكامل بين العمل والسلام للتصدي للتحديات.وأضاف أنه بالنسبة لإعادة البناء فإن توصيات المنتدى أكدت ضرورة وضع سياسات مالية، وتنويع مصادر التمويل وإعطاء أولوية لإعادة الإعمار، وتوفير احتياجات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن لتحقيق طفرات في مبادرة إسكات البنادق.//انتهى//00:51ت م0007

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