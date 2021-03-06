موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. ألعاب بلاي ستيشن 5 ومفاجآت ببجي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

سجل تطبيق سلاك (Slack) خلال عام 2020 قفزة في الإيرادات بسبب الإغلاق العام جراء كورونا، ورغم ذلك فإن الشركة تحقق خسائر.

قامت الكثير من شركات الألعاب بتأجيل مواعيد إطلاق معظم ألعاب" بلاي ستيشن 5" لعامي 2021، و2022، بسبب تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

تتسابق معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإصدار هواتفها القابلة للطي لدخول المنافسة باكرًا، ومنها: شركة جوجل.

أعلنت شركة جوجل عن تسريعها لوتيرة طرح تحديثات لمتصفحها "كروم"، حيث تطرح التحديثات كل 4 أسابيع بدلا من 6 أسابيع.

ينتظر عشاق لعبة "ببجي"، النسخة الجديدة من "PUBG: New State" والتي ستظهر للنور خلال العام الجاري، وتمثل ثورة في ألعاب الهواتف.

رفضت جنوب أفريقيا التغييرات التي تعتزم "واتساب" إدخالها على سرية تشارك البيانات مع شركتها الأم "فيسبوك"، لكونها تنتهك القوانين المحلية.

