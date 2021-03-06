اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين اطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه ‎جازان و خميس مشيط 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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‏‎ أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار “مفخخة” اطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينتي جازان وخميس مشيط.

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