السعودية اليوم / مقتل 20 شخصًا نتيجة انفجار سيارة ملغومة في الصومال



مقديشو 22 رجب 1442 هـ الموافق 06 مارس 2021 م واس

قتل 20 شخصًا وأصيب 30 آخرون، نتيجة انفجار سيارة ملغومة خارج مطعم قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأوضحت السلطات الصومالية في بيان أمس أن إطلاقاً للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر أيضا عن خسائر في الممتلكات.

ولم تشر السلطات إلى الجهة التي تقف وراء هذه العملية، غير أن حركة الشباب الإرهابية نفذت سابقًا هجمات مشابهة في الصومال ومناطق أخرى، في إطار حملتها للإطاحة بالحكومة.

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