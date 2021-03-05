شكرا لقرائتكم خبر عن «ملكية»: الاعتراض إلكترونياً في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية (ملكية) انه يمكن للمستفيدين رفع ومتابعة الاعتراضات عبر موقع ملكية الإلكتروني في حال تأخرت او أمتنعت الجهات الحكومية عن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالملكية العقارية، مشيرة ان متطلبات الاعتراض هي رقم وصورة الصك.

وبينت اللجنة أن دورها يتمثل بمعالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية واستقبال الاعتراضات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات مثل إجراء تجزئة الملكية العقارية وتعديل او تهميش او تحديث على الصكوك وتنازع اختصاص في الولاية المكانية بالإضافة الى أختلاف مساحة الصك عن الواقع وإصدار صك بدل فاقد او تالف وغيرها.