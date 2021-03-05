بلاي ستيشن 5.. تفاصيل 6 ألعاب جديدة وشيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قامت الكثير من شركات الألعاب بتأجيل مواعيد إطلاق معظم ألعاب" بلاي ستيشن 5" لعامي 2021، و2022، بسبب تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

وكانت شركات ألعاب الفيديو، تخطط لإطلاق هذه الألعاب في عام 2020 بالتزامن من إطلاق منصة الألعاب "بلاي ستيشن 5" (PlayStation 5) من شركة سوني.

ويرصد موقع "aitnews" أبرز 6 ألعاب مقرر إطلاقها في عامي 2021 و2022.

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وتشمل القائمة 6 ألعاب فيديو، منها الجديدة، ومن تطوير لنسخ قديمة من الألعاب حققت انتشارا واسعا بين لاعبي "بلاي ستيشن 4" (PlayStation 4) .



1- لعبة Deathloop

كان من المخطط إطلاق لعبة المغامرات "Deathloop" التي تطورها شركة "Arkane" خلال العام الماضي 2020، ولكن نسبة لتأثير الوباء السلبي على حركة العمل، فقد قامت الشركة بتأجيل إطلاقها للعام الجاري وبالتحديد في 21 مايو/آيار 2021.

وتنتمي لعبة "Deathloop" إلى فئة ألعاب الحركة التي تُسمى "التصويب من منظور الشخص الأول" (First-person shooter).

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وتدور أحداثها حول اثنين من القتلة المحترفين، موجودين على جزيرة "Blackreef" الخارجة عن القانون، ويدور بينهما صراع مستمر.





ويتميز إصدار" PS5" من اللعبة بالتصميم المرئي المذهل المستوحى من ستينيات القرن الماضي بدقة ‎4k ذات معدل تحديث 60 إطارًا في الثانية، مع تقنية HDR وظلال تتبُّع الأشعة.

2- لعبة Far Cry 6

كانت تعتزم شركة "Ubisoft" إطلاق لعبة "Far Cry 6" خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، لكن الشركة قامت بتأخير الإطلاق مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام ولكنها لم تُعلن حتى الآن عن تاريخ رسمي للإطلاق.





وتنتمي لعبة "Far Cry 6" إلى فئة ألعاب الحركة وتقمص الأدوار، وتدور أحداثها في "Yara"، وهي جزيرة عالقة في الزمن، حيث ستقاوم الديكتاتور "Antón Castillo" وابنه "Diego" متقمصًا دور رجل عصابة عصري.

3- لعبة Gran Turismo 7

خططت شركة "سوني" لإطلاق لعبة سباقات السيارات "Gran Turismo7" خلال هذا العام، ولكن نظرًا إلى استمرار انتشار الجائحة حتى الآن الذي أثر في خطط الإنتاج، فإن الشركة قد قامت بتأجيل الإطلاق إلى وقت ما في عام 2022.



4- لعبة Kena: Bridge of Spirits

أُعلن عن لعبة "Kena: Bridge of Spirits" لأول مرة في مؤتمر شركة "سوني" للألعاب في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، وكان من المتوقع إطلاقها في هذا العام، لكن الإطلاق تأخر بسبب عقبات التطوير الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.





هذا الأمر جعل الشركة المطورة "Ember Lab" تحدد تاريخ الإصدار خلال الربع الأول من عام 2021.

ثم أعلنت الشركة أن التاريخ النهائي لإصدار اللعبة سيكون في شهر أغسطس/آب 2021، وذلك من أجل إدخال بعض اللمسات الإضافية على اللعبة للتأكد من أنها ستكون مناسبة لتوقعات اللاعبين.



5- لعبة Outriders

طورت شركة "People Can Fly" الكندية، لعبة "Outriders"، وقد خططت لإطلاقها بالتزامن مع إطلاق منصة الألعاب "بلاي ستيشن 5" في العام السابق.

ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى عملية إعادة الهيكلة، فقد أجلت تاريخ الإصدار حتى شهر أبريل/نيسان من عام 2021.





وتنتمي لعبة "Outriders" إلى فئة ألعاب التصويب التي ترتكز على العب الجماعي حيث تعتمد على أسلوب "RPG" بين لاعب و3 لاعبين، وتدور أحداثها في عالم من الخيال العلمي.

6- لعبة Returnal

كان من المقرر إطلاق لعبة "Returnal" خلال شهر مارس/ آذار الجاري، ولكن الشركة المطورة اتخذت قرارًا بتأجيل الإصدار إلى يوم 30 أبريل/ نيسان 2021 وذلك من أجل منح الفريق وقتًا إضافيًا لمواصلة تحسين اللعبة إلى مستوى الجودة التي يتوقعها اللاعبون.





وتنتمي اللعبة إلى فئة ألعاب، "التصويب من منظور الشخص الثالث" (Third-person shooter)، وتدور أحداثها في كوكب غريب دائم التغير، حيث تهبط البطلة "Selene" لتجد نفسها معزولة ووحيدة تقاتل بكل ما أوتيت من قوة للبقاء على قيد الحياة.