شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الخطابة أم سعود: الزواج سهل في زمن كورونا وأرفض تعدد الزيجات دون سبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكدت الخطابة أم سعود أنه ساهمت في تزويج عدد من الأشخاص، مضيفة أن عملها لا يتوقف على هذا فحسب، بل تساهم أيضا في حل المشكلات الزوجية.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج أسبوع MBC المذاع على قناة mbc، أن جائحة كورونا والتباعد الاجتماعي جعلت الزواج يتم بشكل أسهل خاصة فيما يتعلق بتكاليف الزفاف وخلافه.

وأكدت أنه ترفض التعامل مع من يطلب منها الزواج للمرة الثانية دون سبب مقنع، مؤكدة أن الفتيات ليست مجرد لعبة يتسلى بها الرجل لعدة أشهر ثم يترك ليتزوج من غيرها.