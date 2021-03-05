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بالفيديو .. مواطن يصنع شريحة ترمم الأنسجة الفموية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

صنع المبتعث في جامعة شيفيلد البريطانية، على القحطاني، شريحة ترمم الأنسجة الفموية، ليجتاز بذلك مراحل الحصول على براءة اختراع أوروبية بشأن ما صنعه.

وجاء اختراعه، وفقا لـ"الإخبارية"، نتيجة لطموحه في دراسة العصر الجديد لطب الأسنان، وكيفية ترميم وبناء الأنسجة الفموية التالفة، وتحويلها لأنسجة حية.

وأكد أن هندسة الأنسجة تعد من أحد أبرز علاجات الفم والأسنان، مضيفا أنه مجالاً جديداً في طب الأسنان، ويُمكن الطبيب من استعادة عظام الفكين، وبالتالي المحافظة على هيكل العظم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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