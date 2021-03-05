شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يصنع شريحة ترمم الأنسجة الفموية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

صنع المبتعث في جامعة شيفيلد البريطانية، على القحطاني، شريحة ترمم الأنسجة الفموية، ليجتاز بذلك مراحل الحصول على براءة اختراع أوروبية بشأن ما صنعه.

وجاء اختراعه، وفقا لـ"الإخبارية"، نتيجة لطموحه في دراسة العصر الجديد لطب الأسنان، وكيفية ترميم وبناء الأنسجة الفموية التالفة، وتحويلها لأنسجة حية.

وأكد أن هندسة الأنسجة تعد من أحد أبرز علاجات الفم والأسنان، مضيفا أنه مجالاً جديداً في طب الأسنان، ويُمكن الطبيب من استعادة عظام الفكين، وبالتالي المحافظة على هيكل العظم.