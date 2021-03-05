شكرا لمتابعة خبر عن التحالف: نستهدف مصادر التهديد والهجمات الوشيكة بحزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي تمثل جرائم حرب .

وأضاف المالكي أنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكد العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة و الصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر ، مبينا أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.