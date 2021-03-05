شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سبب تأخر مشاريع النقل في المنطقة الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أوضح رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، سبب تأخر مشاريع النقل في المنطقة الجنوبية.

ونفي، خلال استضافته في "بودكاست سقراط" أن تكون الطبيعة الجبلية هي سبب تأخر تنفيذ المشروعات الموضوعة للمنطقة الجنوبية.

وأكد أن الخطة العامة للسكة الحديدية تتضمن خطا من جازان ويمر بكل المنطقة الجنوبية، مضيفا أن تنفيذ المشاريع يتم بناءً على قناعة، وليس رغبة، لافتا إلى أن تنفيذ المشاريع يخضع لخطة تنفيذ وأولويات مدى جدوى المشاريع.