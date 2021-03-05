شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طالبة في جدة تصمم كودا محسنا للشبكات اللاسلكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

تمكنت طالبة في الصف الثاني الثانوي في جدة من تصميم كودا محسنا للشبكات اللاسلكية، وذلك لنقل البيانات بشكل أسرع.

وذكرت "رامة سمرقندي"، خلال حديثها بقناة الإخبارية، أن ابتكرت تصميمها بالتزامن مع جائحة كورونا واتجاه الطلاب لمنصة "زوم".

وأضافت أنها وجدت أن صوت المعلمة يتأخر في الوصول للطلاب عن تواصلها عن بعد، ودفعها ذلك للبحث عن السبب، فوجدت عالم البيانات، وتوغلت فيه، ومنها صممت الكودا محسناً للشبكات.