وفاةٌ و4 إصابات في حادث تصادم بالطائف

أعلنت هيئة الهلال الأحمر بالطائف، وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبتين، بطريق (الطائف–المطار).

وقال شادي بن عابد الثبيتي المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف؛ إن غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا يفيد بوقع حادث التصادم، مشيرًا إلى أن 5 فرق إسعاف تابعة لهيئة الهلال الأحمر بالطائف باشرت الحادث ظهر الجمعة.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بالطائف، أنه عند وصول أول فرقة إلى الموقع الذي يقع مقابل الثانوية الصناعية على طريق الطائف–المطار باتجاه الطائف، وتبين أن هناك 5 حالات ناتجة عن هذا التصادم.

وأشار إلى أنه بعد الفرز الطبي، اتضح تعرض حالة لإصابة بليغة نُقلت إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، وثلاث حالات متوسطة الإصابة نقلت إلى المستشفى نفسه، مؤكدًا تعرض الحالة الخامسة لإصابة بليغة فارقت على إثرها الحياة عند وصولها إلى مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف.