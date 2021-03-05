بالصور.. القوات الجوية الملكية السعودية تصل الإمارات للمشاركة في «علم الصحراء»

وصلت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز (إف–15 سي/إي)، اليوم الجمعة، إلى المركز الجوي والدفاع الصاروخي بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك للمشاركة في مناورات التمرين المشترك «علم الصحراء 2021»، الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي.

وتشارك المقاتلات السعودية بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة،‏ ضمن تحالف قوات جوية من الدول الشقيقة والصديقة.

وقد استقبل كل من الملحق العسكري بسفارة المملكة في أبوظبي العميد الركن عبدالمحسن بن فهد السديري، وقائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي؛ مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين الذي يهدف إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية وتطوير الجاهزية القتالية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.

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