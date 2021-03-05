إغاثي الملك سلمان يدشن توزيع الكسوة الشتوية بمدن يمنية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع الكسوة الشتوية في مديريتي حات وقشن في محافظة المهرة؛ حيث جرى توزيع 100 كسوة شتوية بمديرية حات، و100 أخرى بمديرية قشن.

وثمَّن الأمين العام في المجلس المحلي الشيخ سعيد ضاوي وقوف المملكة بجانب الشعب اليمني، وجهودها الإنسانية والإغاثية في مختلف القطاعات.

من جهته، أشاد مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية سعيد ناصر علي بلحاف، بالترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، وما تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن عبر المركز من مساعدات شملت القطاعات كافة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً في المركز، للشعب اليمني الشقيق، التي بلغت حتى شهر فبراير الماضي 575 مشروعًا.

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