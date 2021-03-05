«الخارجية الأمريكية» تتعهد بمحاسبة ميليشيا الحوثي على اعتداءاتهم ضد السعودية

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بمواصلة محاسبة ميليشيا الحوثيين لمحاولاتهم المستمرة للاعتداء على المملكة العربية السعودية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات لقناة «العربية»: «سنفرض عقوبات جديدة على الحوثيين إذا لزم الأمر»، وتابعت أنها ستواصل جهود وقف الدعم الإيراني للحوثيين.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي قال إن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت 6 طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، لمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، التي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية بحزم، وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبيَّن العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ الباليستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر، مؤكدًا أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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