«الأرصاد» عن طقس السبت: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق

توقَّع «المركز الوطني للأرصاد» استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، السبت، على 5 مناطق بالمملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان عبر موقعه الرسمي: «يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي (الرياض والشرقية)، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وعلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، ذكر الوطني للأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة 16–42 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، تصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط.

ولفت «الوطني للأرصاد» إلى أن البحر سيكون متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 18–45 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة السبت:

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