مندوب المملكة بالأمم المتحدة يكشف لمفوضة حقوق الإنسان انتهاكات ميليشيا الحوثي

بعث مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل رسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، تضمنت آخر التطورات المتعلقة بانتهاكات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومن أبرزها الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها الميليشيا على المناطق المدنية والأعيان في المملكة بعشوائية لا تراعي المواثيق والأعراف الدولية ذات العلاقة بالشأن الإنساني والحقوقي.

كما عبر المندوب الدائم عن بالغ القلق لرفض الميليشيا الحوثية السماح للخبراء الأمميين الفنيين بمعالجة الإشكالات الفنية في الناقلة النفطية (صافر).

وأشار إلى أن استهتار الميليشيا الحوثية وتهاون الأمم المتحدة في التعامل مع هذه الأزمة سيؤدي إلى تبعات كارثية إنسانية وبيئية واقتصادية على جميع الدول المجاورة لليمن.

وطالب المندوب الدائم المفوضة السامية لحقوق الإنسان باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحميل الميليشيا الحوثية المسؤولية عن تلك الانتهاكات الجسمية.